Житель Дагестана погиб под камнепадом

Машина с людьми попала под камнепад в Дагестане. Один человек погиб, двое госпитализированы.

Один человек скончался до приезда сокрой помощи в результате камнепада в Дагестане. Двое находятся в больнице.

«По системе «112» поступило сообщение о том, что на участке автодороги республиканского значения Буйнакск-Ботлих вблизи населенного пункта Ашильта произошел камнепад, под завал попал автомобиль»

– МЧС по Дагестану

Уточняется, что пострадавшие находились в машине в момент, когда на них обрушился камнепад. Отмечается, что после ЧП дорога не перекрывалась.