Умерших пациентов "лечили", чтобы выполнить план, в Ингушетии

Преступление в здравоохранении было совершено в Ингушетии. Сотрудник больницы вносил в документы данные о лечении людей, которые уже скончались.

Сотрудник одной из больниц Ингушетии стал фигурантом уголовного дела за внесение недостоверных данных в документацию, о случае рассказали в республиканской прокуратуре.

Преступление было совершено в прошлом году. Сотрудник Назрановской районной больницы составил ложные реестры, в которые внес медицинские услуги, якобы оказанные 112 пациентам, которые на тот момент уже умерли.

Бумаги он подал в фонд ОМС. Таким образом подозреваемый хотел имитировать выполнение плана.

В итоге из фонда в больницу за оказание ненастоящих услуг было переведено более 136 тыс рублей.

Дело открыто по статье 285 Уголовного кодекса. Она определяет наказание за злоупотребление полномочиями.