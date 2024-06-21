Вестник Кавказа

Умерших пациентов "лечили", чтобы выполнить план, в Ингушетии

Умерших пациентов "лечили", чтобы выполнить план, в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Преступление в здравоохранении было совершено в Ингушетии. Сотрудник больницы вносил в документы данные о лечении людей, которые уже скончались.

Сотрудник одной из больниц Ингушетии стал фигурантом уголовного дела за внесение недостоверных данных в документацию, о случае рассказали в республиканской прокуратуре.

Преступление было совершено в прошлом году. Сотрудник Назрановской районной больницы составил ложные реестры, в которые внес медицинские услуги, якобы оказанные 112 пациентам, которые на тот момент уже умерли.

Бумаги он подал в фонд ОМС. Таким образом подозреваемый хотел имитировать выполнение плана.

В итоге из фонда в больницу за оказание ненастоящих услуг было переведено более 136 тыс рублей.

Дело открыто по статье 285 Уголовного кодекса. Она определяет наказание за злоупотребление полномочиями.

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