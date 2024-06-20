Вестник Кавказа

Администрация больницы Бабаюрта "заработала" на двойной закупке

Администрация больницы Бабаюрта "заработала" на двойной закупке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские правоохранители уличили чиновников Бабаюртовской центральной районной больницы в махинациях с целью хищения бюджетных денег, выделенных на закупку лекарств и материалов для ее пациентов.

Должностные лица Бабаюртовской центральной районной больницы (ЦРБ) "изобрели" новый криминальный способ заработка – правоохранители заподозрили их в хищении более 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Прокуратура региона проверила финансовую деятельность учреждения и выявила, что чиновники из администрации ЦРБ, договорившись с представителями частной компании, по договорам дважды перечислили им бюджетные средства, выделенные на закупку лекарственных средств и расходных материалов, передает "АиФ-Дагестан".

Афера чиновников для них завершилась плачевно: теперь их ждет суд по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в особо крупном размере.

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