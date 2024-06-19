Несколько членов семьи Магомеда Омарова арестованы в Дагестане

Кроме арестованного сегодня экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, под стражу взяты и несколько его родственников. В суде назвали причину ареста членов семьи бывшего чиновника.

Ряд родных Магомеда Омарова, ранее руководившего Сергокалинским районом, взяты под арест, об этом рассказали источники в силовых органах Дагестана.

По словам главы пресс-службы Верховного суда РД Заремы Мамаевой, в общей сложности решение об аресте было принято в отношении шести человек.

"Они признаны виновными в административных правонарушениях"

– Мамаева

Она уточнила, что арестованным назначены разные сроки ареста. Самый маленький – два дня, самый продолжительный – 13 дней, пишет ТАСС.

В силовых структурах республики уточнили, что все арестованные – члены семьи Магомеда Омарова, бывшего главы Сергокалинского района. Его сын был одним из боевиков, устроивших теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня. Его в тот же день ликвидировали правоохранители.