Вестник Кавказа

Назначен новый глава Сергокалинского района вместо задержанного Омарова

Назначен новый глава Сергокалинского района вместо задержанного Омарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Временно руководить Сергокалинским районом Дагестана будет заместитель ныне задержанного бывшего главы Магомедова Омарова. Экс-руководитель администрации отправлен в отставку после терактов.

Врио главы Сергокалинского района назначен в Дагестане – пост занял Ахмед Алигаджиев, рассказали в районной администрации.

"Алигаджиев является заместителем задержанного сегодня Магомеда Омарова"

– представитель администрации

Об отставке Омарова сообщил глава республики Сергей Меликов, напоминает "Интерфакс". Чиновник был уволен после произошедших накануне терактов в Махачкале и Дербенте: в числе террористов оказались его близкие родственники. Еще накануне Омарова отвезли на допрос. Глава Дагестана подчеркнул, что экс-руководитель района должен понести "полную ответственность". Однако Меликов уточнил, что определением того, причастен ли Омаров к трагедии и в какой степени, займутся следственные органы.

Теракты в Дагестане

Напомним, накануне вечером группы террористов в Махачкале и Дербенте, всего 6 человек, одновременно совершили атаки на церкви и синагоги, обстреляли пост ДПС в Махачкале. Они были уничтожены в ходе КТО.

Жертвами нападений стали 20 человек, в основном полицейские. Был убит также православный священник в Дербенте. Ранены 26, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

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