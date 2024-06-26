Паводки наполнили Каспий водой

Министерство водных ресурсов Казахстана сделало важное заявление: во время весенних паводков в Каспийское море по реке Урал поступило 7,4 млрд кубометров воды, что существенно повлияло на уровень воды в нем.

Каспийское море перестало мелеть: уровень воды в его северо-восточной части в Атырауской области Казахстана повысился на 119 см, чему способствовало обильное поступление паводковой воды по реке Урал в пик половодья, сообщила в своем в Telegram-канале пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.

"На 119 сантиметров увеличился уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область)… Этому поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык (Урал) в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации…"

- Минводресурсов Казахстана

Львиную долю паводковой воды в Каспий доставила река Урал – ее объем превышает 7,4 млрд кубометров воды. Еще 12,4 млрд кубометров воды было направлено в озера, водохранилища, водоемы, лиманы и заливные луга, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, начиная с 2005 года, уровень Каспийского моря снижался примерно на 20 сантиметров в год, ученые связывали это с изменениями климата.