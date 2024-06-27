Вестник Кавказа

В Сочи появится новая зона со световыми тоннелями

В Сочи появится новая зона со световыми тоннелями
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи решили переместить световые тоннели с пешеходной улицы. Арт-объекты будут установлены в тех местах, которые выберут горожане и туристы.

В Сочи будут перемещены световые тоннели, где именно они появятся, станет известно по итогам опроса.

«Мы предлагаем сочинцам и гостям курорта пройти опрос и предложить свои варианты мест для размещения светодиодных порталов»

– мэрия курорта

Сейчас светящийся коридор украшает пешеходную улицу Навагинскую в центре города. Его планируется перенести на другой участок, где конструкция будет более уместной.

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