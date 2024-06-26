Ботулизм в России - на лечении остаются 70 человек

После вспышки ботулизма в России помощь медиков продолжают получать 70 человек. К ИВЛ на сегодня подключены 17 пациентов, сообщает Минздрав.

В российских больницах с диагнозом ботулизм остаются 70 человек, информирует сегодня министерство здравоохранения страны.

"70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. 17 из них – на искусственной вентиляции легких"

– помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов

Массовое заражение ботулизмом произошло в ряде регионов РФ в середине июня после употребления гражданами в пищу готовых салатов с лобио. Всего пострадали свыше 300 человек, один случай закончился смертью из-за позднего обращения мужчины за помощью.