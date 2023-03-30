"Большую тройку" мобильных операторов предупредили о "накрутках" в Крыму

Три основных российских мобильных оператора, составляющих "большую тройку" – МТС, "Билайн" и "Мегафон" - получили предупреждение по своей работе в Крыму, где они пытаются навязать своим клиентам дополнительные платежи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила "большую тройку" российских операторов мобильной связи о недопустимости навязывания дополнительных платежей для своих клиентов в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отличились" в Крыму все те же "Мегафон", МТС и "Билайн" – именно они взимали дополнительные платежи с абонентов на территории полуострова и города Севастополя, отметили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Такие методы работы не только ущемляют интересы абонентов в этих регионах, но и создают проблемы для тех, кто приехал сюда на отдых, помимо этого, такие "накрутки" не предусмотрены никакими российским законами, добавили в ФАС.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что ФАС уличила "Мегафон" в завышении цен на услуги связи, которое было осуществлено произвольно, без связи с какими-либо внешними обстоятельствами. Оказалось, что мобильный оператор беспричинно поднял цены более чем на 10% для 8,2 млн своих абонентов. Оператор признал свою вину и заверил, что снизит тарифы, назвав и крайний срок, к которому планируется исправить ситуацию.