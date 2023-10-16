ФАС против Мегафон: когда оператор снизит тарифы?

ФАС уличила "Мегафон" в завышении цен на услуги связи, которое было осуществлено произвольно, без связи с какими-либо внешними обстоятельствами. Оператор признал вину и заверил, что снизит тарифы, назвав и крайний срок, к которому планируется исправить ситуацию.

Компания "Мегафон" была признана нарушителем законодательства, направленного на борьбу с монополистами. Теперь она снизит необоснованно поднятые тарифы и вдобавок заплатит штраф, сообщает ФАС.

Расследование было запущено несколько месяцев назад. Оказалось, что "Мегафон" беспричинно поднял цены более чем на 10%. Это коснулось 8,2 млн абонентов.

Точная сумма штрафа, который выплатит компания, будет уточнена при административном расследовании.

"В ходе заседания комиссии по рассмотрению антимонопольного дела представители оператора связи сообщили, что снижают указанные необоснованно повышенные тарифы. Оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года"

– ФАС