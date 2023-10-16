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ФАС вмешался: цены на куриное мясо опустятся в России

ФАС вмешался: цены на куриное мясо опустятся в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Три основных в РФ производителя курятины снижают отпускные цены после обращения ФАС. В рознице цены на курицу должны также опуститься.

Куриное мясо в России вскоре станет доступнее, цены снижаются после запросов Федеральной антимонопольной службы.

Ранее трем крупнейшим компаниям, занимающимся производством куриного мяса в РФ - группе "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколью", - поступили запросы от ФАС насчет обоснованности установленных цен.

"В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети"

– ведомство

Российским торговым сетям рекомендовано соразмерно понизить цены на курятину для потребителей, уточнили в ФАС. Мясо птицы постоянный гость потребительской корзины большинства граждан.

Осенью во многих российских регионах резко подскочили цены на мясо птицы. Кроме того, на дефицит продукта стали жаловаться отечественные производители фаст-фуда и заведения общепита.

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