ФАС России снова мониторит цены на авиабилеты

Опубликовано: 13:00, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по ряду внутренних направлений – это связано с тем, что с началом высокого туристического сезона авиакомпании зачастую неоправданно завышают стоимость авиаперевозок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила пресс-служба ведомства.

Средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон, с апреля по октябрь, уже выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что и вынудило ФАС России вернуться к отслеживанию системы образования минимальных доступных цен на авиабилеты.

"Служба учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в этот период, включая все виды промо-тарифов",

- говорится в сообщении.

Мониторинг будет проводиться по 11 января 2024 года, а по тем маршрутам, где цены выросли максимально, ФАС России проанализирует причины их роста.

В работе ведомства будет учитываться и динамическая система ценообразования, которую используют многие авиаперевозчики – когда заблаговременное бронирование авиабилетов позволяет приобрести их по более низкой цене.