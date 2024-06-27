Вестник Кавказа

Черный ящик упавшего военного самолета найден в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крушение военного самолета произошло накануне в Квемо Картли. Происшествие унесло жизнь одного человека.

На месте крушения самолета в одном из районов региона Квемо Картли обнаружен черный ящик. Об этом сказано в заявлении Минобороны Грузии.

"Для полноценного изучения трагического инцидента соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На этом этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик"

– пресс-служба ведомства

Следственные мероприятия охватили несколько гектаров и проводились всю ночь.

Специалисты установили, что перед вылетом проводилась проверка воздушного судна

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Что произошло?

Накануне во время плановых военных учений рухнул самолет Су-25. Происшествие случилось в Болнисском районе. В результате крушения погиб пилот.

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