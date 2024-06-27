Черный ящик упавшего военного самолета найден в Грузии

Крушение военного самолета произошло накануне в Квемо Картли. Происшествие унесло жизнь одного человека.
На месте крушения самолета в одном из районов региона Квемо Картли обнаружен черный ящик. Об этом сказано в заявлении Минобороны Грузии.
"Для полноценного изучения трагического инцидента соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На этом этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик"
– пресс-служба ведомства
Следственные мероприятия охватили несколько гектаров и проводились всю ночь.
Специалисты установили, что перед вылетом проводилась проверка воздушного судна
По факту случившегося заведено уголовное дело.
Что произошло?
Накануне во время плановых военных учений рухнул самолет Су-25. Происшествие случилось в Болнисском районе. В результате крушения погиб пилот.