Черный ящик упавшего военного самолета найден в Грузии

Крушение военного самолета произошло накануне в Квемо Картли. Происшествие унесло жизнь одного человека.

На месте крушения самолета в одном из районов региона Квемо Картли обнаружен черный ящик. Об этом сказано в заявлении Минобороны Грузии.

"Для полноценного изучения трагического инцидента соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На этом этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик"

– пресс-служба ведомства

Следственные мероприятия охватили несколько гектаров и проводились всю ночь.

Специалисты установили, что перед вылетом проводилась проверка воздушного судна

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Что произошло?

Накануне во время плановых военных учений рухнул самолет Су-25. Происшествие случилось в Болнисском районе. В результате крушения погиб пилот.