День независимости Беларуси прошел без Армении

Ереван отклонил приглашение Минска на военный парад по случаю празднования Дня независимости Республики Беларусь и 80-летнего юбилея освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Это уже не первый раз, когда армянская сторона отказывается посещать РБ.

Военный парад в Минске по случаю празднования Дня независимости Беларуси и 80-летнего юбилея освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков в этом году прошел без Армении. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

"Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли. Хотя деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне"

- Александр Вольфович

В военном параде участвовал ряд постсоветский стран – Россия, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Также к ним присоединился дружественный Китай. Их солдаты торжественно прошли в колонне по улицам столицы Беларуси. Общая численность парадных расчетов превысила 6 тыс человек.

Сейчас в РБ проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ. На него, как и на парад, Армения не явилась.

Ранее сообщалось, что Ереван отказался посетить музыкальный фестиваль "Славянский базар", который скоро пройдет в Витебске.