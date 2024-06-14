Вестник Кавказа

Фестиваль "Славянский базар" в Беларуси пройдет без Армении

Фестиваль "Славянский базар" в Беларуси пройдет без Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская делегация отказалась приезжать в Беларусь на песенный фестиваль "Славянский базар" после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армения решила не посещать ежегодный фестиваль "Славянский базар" в Беларуси, который будет проведен с 9 по 15 июля в Витебске. Об этом заявляет ГНКО "Государственный колледж культуры и искусства" им. Ш. Азнавура.

Отказ приезжать на мероприятие связан с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его суть состоит в том, что ни сам Пашинян, ни другой госчиновник не поедет в РБ до тех пор, пока во главе республики стоит Александр Лукашенко.

Тем не менее отмечается, что армянская сторона продолжает ценить те культурные связи, которые сложились между странами за годы сотрудничества.

Она также надеется на преодоление накопившегося напряжения между народами и возврат к стабильным и устойчивым отношениям, основанным на взаимоуважении и согласии, в будущем.

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