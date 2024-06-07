За что Лукашенко должен извиняться перед Арменией?

Никол Пашинян обижен на Александра Лукашенко за поддержку Азербайджана и требует извинений. Чего такого обидного сказал белорусский президент, за что ждет от него извинений армянский премьер и что на самом деле стоит за обвинениями Еревана в адрес Минска, давайте разберемся вместе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил накануне с нестандартным для глав государств заявлением, в котором озвучил личную обиду на президента Беларуси Александра Лукашенко и пообещал, что пока Лукашенко остается белорусским лидером, ноги Пашиняна в Минске не будет. Также он потребовал от президента РБ извинений, без которых Армения не будет работать в ОДКБ.

На что обиделся Пашинян?

Месяц назад Александр Лукашенко посетил с государственным визитом Азербайджан, где не только провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, но и съездил на освобожденные от армянской оккупации земли, побывал в Шуше и подарил городу-сердцу Азербайджанской Республики брендовые белорусские трактора. Надо сказать, что власти Армении в целом продолжают нервно реагировать на визиты политиков в Карабах и Восточный Зангезур, хотя вроде бы сами признали их азербайджанской территорией, но обиделся Никол Пашинян все же не на сам по себе визит, а на слова Александра Лукашенко, сказанные в Баку перед закрытой частью переговоров с Ильхамом Алиевым.

"Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу"

– Александр Лукашенко

Спустя неделю, 22 мая, Никол Пашинян выступил с туманным заявлением, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке азербайджанской армии к новой горячей фазе Карабахской войны в 2020 году, не уточнив, какие страны он в этом обвиняет. И вот спустя еще три недели обида назрела и прорвалась: армянский премьер-министр признался, что одной из этих стран он считает Беларусь. А причина, по которой он так думает, скрыта в процитированной выше фразе Александра Лукашенко.

За что должен извиняться Лукашенко?

Если проанализировать слова белорусского президента, станет ясно, что Никол Пашинян требует извинений за правду. Буквально, армянский премьер обижен на то, что Александр Лукашенко в беседе с Ильхамом Алиевым не стал искать "нейтральных" формулировок, а сказал все как есть на самом деле. Причем даже Армения признает сказанное им как истину, хотя и не любит сознаваться в этом, а также слышать эту истину из чужих уст.

Финал Карабахской войны 27 сентября - 9 ноября 2020 года, называемый также Второй Карабахской войной, 44-дневной войной и Отечественной войной Азербайджана, действительно имел освободительный характер. Боевые действия велись исключительно на азербайджанской земле – из-за чего, кстати, в них не вмешивалась ОДКБ – и были направлены на деоккупацию Карабаха и Восточного Зангезура. Армянская сторона участвовала в Карабахской войне как захватчик, пытающийся удержать отнятые у соседа территории, азербайджанская сторона – как освободитель, отвоевывающий оккупированные Арменией районы.

Важно, что Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана де-юре. В Конституции Республики Армения содержится ссылка на нелегальный документ о присоединении к ее территории Карабаха, и вся политика армянских властей до Никола Пашиняна была направлена на вечное удержание под контролем 20% азербайджанских территорий, но оба идеолога армянского национализма президент Роберт Кочарян и президент Серж Саргсян всегда подписывались под документами о поддержке территориальной целостности государств. Армения даже не признавала официально, что ее оккупационные войска находятся на земле Азербайджана – 30 лет она утверждала, что там стоят лишь повстанческие силы армянских сепаратистов.

Не менее важно, что поражение в Карабахской войне было выгодно самому Николу Пашиняну. У прозападного уроженца Иджевана не имелось ни малейшей связи с сепаратистским карабахским движением, зато лидеры и покровители сепаратизма – те же Кочарян и Саргсян – являлись его прямыми политическими врагами. Вторая Карабахская война была спровоцирована новыми армянскими властями с целью, во-первых, обескровить карабахский клан, заставить значительную его часть погибнуть в боях с азербайджанской армией. Во-вторых, она создала фундамент для все больших претензий к России и ОДКБ в связи с их отказом участвовать в армяно-азербайджанской конфронтации на стороне Еревана (чего они и не должны были делать, ведь война, напомним, велась не в Армении, а в Азербайджане). В-третьих, капитуляцией в Карабахской войне Пашинян мгновенно обеспечил безопасность Армении, так как Баку никогда не претендовал на армянские земли, а стремился только вернуть свои.

По этим двум причинам у Никола Пашиняна нет оснований обижаться на формулировку Лукашенко "Ваша освободительная война". Она правда была освободительной. Причем в каком-то смысле она стала освободительной и для Армении, так как страна путем поражения избавилась от тяжелого наследия армяно-азербайджанского конфликта. Да и Пашиняну проигрыш в Карабахской войне изрядно освободил руки для подготовки к закрытию сепаратистского проекта в Ханкенди и политическому переезду из российско сферы влияния на Запад. Так что тут не за что извиняться, скорее уж армянский премьер должен благодарить белорусского президента за поддержку справедливого завершения конфликта.

Еще Пашинян зацепился за выражение Лукашенко уверенности в том, что Азербайджан способен победить в Карабахской войне. И вновь, лидер Беларусь не сказал ничего, кроме правды. Летом 2020 года, когда Армения устроила пробную провокацию против Товузского района Азербайджана, стало ясно на практике, что азербайджанская армия превосходит армянскую по всем параметрам: она лучше вооружена, лучше подготовлена к боевым действиям на гористой местности и лучше мотивирована на бой и победу, не говоря о численности. Простой непредвзятый анализ военных сфер Азербайджана и Армении уже тогда показывал, что если начнутся полномасштабные боевые действия, то у азербайджанской стороны будет безусловное преимущество.

Когда же Вторая Карабахская война началась, вступили в действие еще два кардинальных фактора. Во-первых, у Азербайджана оказались не только лучшее оружие и лучшие солдаты, но и лучшее командование. Азербайджанские войска все 44 дня действовали не так, как ожидали в генштабе ВС Армении: освобождение позиций на Муровдаге и прорыв у Араза в первый же день, 27 сентября, обеспечили им контроль над ключевым маршрутом снабжения оккупационных войск и быстрое продвижение вглубь освобождаемых районов де-факто в тылу противника. А блестящая операция по освобождению Шуши силами спецназа поставила точку во всей Карабахской войне, так как 20-тысячная группировка оккупантов попала в котел. Во-вторых, выяснилось, что в армянской армии царит полнейший хаос, а на захваченных землях Азербайджана – кроме тех участков, где ожидалось контрнаступление азербайджанских войск – отсутствуют эффективные системы обороны.

Так что и здесь Николу Пашиняну обижаться не на что. Он сам, отдавая приказ о провокации Второй Карабахской войны, прекрасно понимал, что Азербайджан победит. Он сам этого хотел. Так что вновь ему стоило бы поблагодарить Александра Лукашенко за справедливые слова.

Что скрыто за обидой Пашиняна?

В действительности "обида" на Лукашенко – не более чем еще одна лепта в копилку претензий Армении к ОДКБ и России. Важен не повод, за который ухватился бывший журналист и профессиональный популист Никол Пашинян, а практические шаги. Сегодня армянские СМИ опубликовали распоряжение главы аппарата премьер-министра Араика Арутюняна (полного тезки сидящего в бакинской тюрьме сепаратиста) о запрете на любые официальные поездки чиновников Республики Армения в Беларусь. Делается это для того, чтобы попытаться спровоцировать Минск на скандал и через скандал хлопнуть дверью в ОДКБ, а еще лучше – мотивировать белорусские власти запросить исключение Еревана из организации.

Николу Пашиняну крайне важно, чтобы Армению именно выгнали из ОДКБ другие участники, поскольку тогда он сможет с большей уверенностью гарантировать армянским гражданам и предприятиям сохранение членства республики в ЕАЭС. Пашиняну требуется в истории с ОДКБ оказаться жертвой чужой агрессии, а не агрессором. С Россией у него не получилось: Кремль занял принципиально примирительную позицию и постоянно подчеркивает, что Москва и Ереван – союзники, а все недопонимания временны и будут обязательно устранены. Значит, теперь армянские власти будут пытаться вызвать гнев у Беларуси. Потому что провокации и жалобы – два основных метода их внешнеполитической работы.

Судя по заявлениям официальных представителей Беларуси, разгневать Минск Еревану не удалось. Александр Лукашенко как человек одновременно решительный и осторожный, вполне способен извиниться перед тем, кого он мог действительно обидеть. Но в его словах в поддержку Азербайджана не на что обижаться, так как на правду не обижаются. Да и Никол Пашинян на самом деле не обижен, он просто привычно актерствует и надеется, что ему поверят.

Увы для армянского премьера, большая политика – не та сфера, где в такое актерство хоть кто-нибудь способен поверить.