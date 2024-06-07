Вестник Кавказа

Посол Армении в Беларуси поехал в Ереван после слов Пашиняна

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Глава дипмиссии Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Решение принято на фоне высказывания Никола Пашиняна об Александре Лукашенко.

Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван для консультаций в Армению после реплики Никола Пашиняна об Александре Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Ранее глава кабмина Армении оскорбил президента Беларуси, заявив, что никогда не посетит страну, пока Лукашенко остается в ней президентом.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко"

- Пашинян

Заявление было сделано после того как президент Беларуси публично рассказал о своем разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в преддверии Второй карабахской войны.

"Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу"

- Лукашенко

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