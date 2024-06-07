Посол Армении в Беларуси поехал в Ереван после слов Пашиняна

Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван для консультаций в Армению после реплики Никола Пашиняна об Александре Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.
Ранее глава кабмина Армении оскорбил президента Беларуси, заявив, что никогда не посетит страну, пока Лукашенко остается в ней президентом.
'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко"
- Пашинян
Заявление было сделано после того как президент Беларуси публично рассказал о своем разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в преддверии Второй карабахской войны.
"Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу"
- Лукашенко