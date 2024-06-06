Пашинян назвал выход из ОДКБ логическим шагом для Армении

Армянский премьер снова, второй раз за сутки, поднял тему отказа Армении от ОДКБ. По его словам, выход из организации станет следующим логическим шагом после заморозки участия.

Премьер-министр Никол Пашинян считает выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом, который должен последовать после объявленной им же заморозки участия в Организации.

Относительно сроков глава правительства подчеркнул, что Ереван сам решит, когда именно этот шаг стоит предпринять.

Таким образом, армянский лидер подтвердил сделанное им накануне заявление о готовности Армении покинуть ОДКБ.

Кроме того, сегодня Пашинян обрушился с критикой на Беларусь и ее президента Александра Лукашенко. Он пообещал, что никто из представителей армянских властей, включая и его самого, не приедет в Беларусь, пока там не сменится президент.

Премьер также назвал условие для потепления отношения Армении к ОДКБ. По его словам, для этого либо РБ должна покинуть организацию, либо Лукашенко – принести извинения.