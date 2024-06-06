Пашинян назвал выход из ОДКБ логическим шагом для Армении

Премьер-министр Никол Пашинян считает выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом, который должен последовать после объявленной им же заморозки участия в Организации.
Относительно сроков глава правительства подчеркнул, что Ереван сам решит, когда именно этот шаг стоит предпринять.
Таким образом, армянский лидер подтвердил сделанное им накануне заявление о готовности Армении покинуть ОДКБ.
Кроме того, сегодня Пашинян обрушился с критикой на Беларусь и ее президента Александра Лукашенко. Он пообещал, что никто из представителей армянских властей, включая и его самого, не приедет в Беларусь, пока там не сменится президент.
Премьер также назвал условие для потепления отношения Армении к ОДКБ. По его словам, для этого либо РБ должна покинуть организацию, либо Лукашенко – принести извинения.