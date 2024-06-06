Вестник Кавказа

Пашинян назвал выход из ОДКБ логическим шагом для Армении

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер снова, второй раз за сутки, поднял тему отказа Армении от ОДКБ. По его словам, выход из организации станет следующим логическим шагом после заморозки участия.

Премьер-министр Никол Пашинян считает выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом, который должен последовать после объявленной им же заморозки участия в Организации.

Относительно сроков глава правительства подчеркнул, что Ереван сам решит, когда именно этот шаг стоит предпринять.

Таким образом, армянский лидер подтвердил сделанное им накануне заявление о готовности Армении покинуть ОДКБ.

Кроме того, сегодня Пашинян обрушился с критикой на Беларусь и ее президента Александра Лукашенко. Он пообещал, что никто из представителей армянских властей, включая и его самого, не приедет в Беларусь, пока там не сменится президент.

Премьер также назвал условие для потепления отношения Армении к ОДКБ. По его словам, для этого либо РБ должна покинуть организацию, либо Лукашенко – принести извинения.

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