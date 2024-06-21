Вестник Кавказа

ОДКБ тревожит политика Запада в Армении

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
В ОДКБ заявили, что Запад пытается оттянуть Ереван от союзников. Действия внешних игроков и Армении тревожат организацию.

Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев рассказал о тревогах и опасений действий Запада на Южном Кавказе, в частности Армении.

Он отметил, что Запад пытается оттянуть Армению от союзников. При этом Васильев подчеркнул, что все коллеги это отчетливо осознают.

Постпред заявил, что на примере Грузии видно, к чему это может привести.

"Естественно, у нас не может не вызывать тревоги и опасений действия "внешних игроков" и руководства в Ереване"

- Виктор Васильев

Он добавил, что Запад дестабилизирует ситуацию не только внутри Армении, но также может обострить обстановку и за пределами страны.

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