МИД РФ: Армения не выходит из ОДКБ 

Сергей Лавров сообщил, что возможный выход Армении из ОДКБ не обсуждался на заседании глав МИД стран, входящих в организацию. Он добавил, что никакого документа от Еревана не поступало.

Глава МИД России прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ. Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван пока не направлял соответствующих документов, поэтому данный вопрос не обсуждался на совете глав МИД стран-членов ОДКБ.

"Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало"

– глава МИД РФ

Он добавил, что возможные последствия данного шага тоже не обсуждались.

"Как я уже сказал, да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало"

– руководитель внешнеполитического ведомства