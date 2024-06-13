Глава МИД Армении предпочел визит в Литву заседанию СМИД ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пропустит очередное мероприятие в формате ОДКБ, отказ министра от участия в нем озвучила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян. Вместо Алматы он поедет в Вильнюс.

Армянская сторона ожидаемо проигнорирует еще одну встречу по линии ОДКБ, о решении сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

По ее словам, главы МИД Арарата Мирзояна не будет на заседании Совета глав МИД стран-участниц ОДКБ, передает Арменпресс.

Встреча СМИД пройдет в Алматы послезавтра. Председательствовать на ней будет глава МИД РК Мурат Нуртлеу. В повестку войдут актуальные вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью.

По итогам мероприятия планируется подписание документов для совершенствования работы организации. Ожидается и принятие политических заявлений.

Вместо Алматы, написала Бадалян в соцсетях, Мирзоян уже завтра поедет в Литву. В ходе рабочего визита он встретится с представителями литовского правительства, включая коллегу Габриэлюса Ландсбергиса. По итогам переговоров стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.