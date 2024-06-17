Генсек: ОДКБ ждет от Армении официального решения

Армения должна официально принять решение о выходе или продолжении членства в Организации Договора о коллективной безопасности, говорится в заявении генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.
Сегодня в Казахстане прошло заседание Совета министров иностранных дел государств ОДКБ. Армянская сторона в очередной раз проигнорировала СМИД. Согласно заявлениям главы армянского кабмина Никола Пашиняна, Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. Также Армения отказалась делать взносы в бюджет организации.
"Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение - быть в составе организации или не быть"
– генсек ОДКБ
В настоящее время Армения остается членом организации, все обязательства перед ней выполняются, отметил Тасмагамбетов.
"Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации - это суверенное право и решение страны"
– генсек ОДКБ