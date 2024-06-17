Генсек: ОДКБ ждет от Армении официального решения

Решение о том, выходит ли Армения из ОДКБ или остается членом организации - суверенное, однако в ОДКБ хотят, чтобы Ереван прояснил свой статус. От Армении ожидается официальное решение, сообщил генсек ОДКБ.

Армения должна официально принять решение о выходе или продолжении членства в Организации Договора о коллективной безопасности, говорится в заявении генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Сегодня в Казахстане прошло заседание Совета министров иностранных дел государств ОДКБ. Армянская сторона в очередной раз проигнорировала СМИД. Согласно заявлениям главы армянского кабмина Никола Пашиняна, Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. Также Армения отказалась делать взносы в бюджет организации.

"Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение - быть в составе организации или не быть"

– генсек ОДКБ

В настоящее время Армения остается членом организации, все обязательства перед ней выполняются, отметил Тасмагамбетов.

"Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации - это суверенное право и решение страны"

– генсек ОДКБ