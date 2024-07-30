Армения отказалась от учений ОДКБ в Киргизии

Ереван отказался от вторых за день учений ОДКБ: в организации заявили о нежелании Армении участвовать в учениях в Киргизии. Ранее сегодня сообщалось, что армянская сторона проигнорирует учения ОДКБ в Новосибирске.

Армения продолжает намеренно пропускать военные учения, которые проводятся по линии ОДКБ.

Так, сегодня вечером в организации сообщили, что армянская сторона не будет представлена на учениях "Взаимодействие-2024", "Поиск-2024" и "Эшелон-2024". Все они пройдут в Киргизии. Учения стартуют 3 сентября и будут проходить почти две недели, до 15 сентября.

"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует"

– ОДКБ

Напомним, ранее сегодня стало известно, что армянская сторона не будет отправлять военных на учения ОДКБ "Кобальт-2024". Они состоятся в середине августа в Новосибирске.