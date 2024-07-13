Армения проигнорировала учения ОДКБ в Новосибирске

Учения ОДКБ в Новосибирске пройдут в середине августа. В нем примут участие представители всех стран, входящих в объединение, кроме Армении.

В Новосибирске с 14 по 16 августа состоятся учения ОДКБ «Кобальт-2024», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Военные мероприятия пройдут с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств стран, которые входят в объединение.

При этом стоит отметить, что в учениях ОДКБ не будет представителей Армении. Как заявили в Росгвардии, Ереван не заявлен как участник.

Отмечается, что подразделения сил спецназначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ будут на протяжении трех учебных дней совершенствовать навыки взаимодействия.

Напомним, в феврале текущего года армянский премьер Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Он потом добавил, что за этим последует выход из блока.