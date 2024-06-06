Армения выйдет из ОДКБ – Пашинян

Выход Армении из ОДКБ анонсировал премьер-министр страны. Конкретных сроков он не назвал. Кроме того, Никол Пашинян раскритиковал действия организации.

Премьер-министр Армении заявил о готовности страны выйти из ОДКБ. Такое заявление Никол Пашинян сделал во время выступления в парламенте, общаясь с депутатами.

"Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс (ОДКБ – ред.), члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном"

– глава армянского правительства

Он также негативно отозвался о бывших властях Армении, которые вступили в "союз-пузырь".

Отвечая главе государства, депутат-оппозиционер предложил в этом случае Пашиняну принять решение о выходе из ОДКБ, пишет ТАСС.

"Мы выйдем, вы меня этим пугаете?"

– премьер-министр

Пашинян пояснил, что ситуация под контролем, и власти Армении сами решат, когда покидать организацию. Он призвал оппозицию не переживать по этому поводу.