Армения выйдет из ОДКБ – Пашинян

Выход Армении из ОДКБ анонсировал премьер-министр страны. Конкретных сроков он не назвал. Кроме того, Никол Пашинян раскритиковал действия организации.
Премьер-министр Армении заявил о готовности страны выйти из ОДКБ. Такое заявление Никол Пашинян сделал во время выступления в парламенте, общаясь с депутатами.
"Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс (ОДКБ – ред.), члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном"
– глава армянского правительства
Он также негативно отозвался о бывших властях Армении, которые вступили в "союз-пузырь".
Отвечая главе государства, депутат-оппозиционер предложил в этом случае Пашиняну принять решение о выходе из ОДКБ, пишет ТАСС.
"Мы выйдем, вы меня этим пугаете?"
– премьер-министр
Пашинян пояснил, что ситуация под контролем, и власти Армении сами решат, когда покидать организацию. Он призвал оппозицию не переживать по этому поводу.