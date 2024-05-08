Вестник Кавказа

МИД РФ: у Армении сохраняются финансовые обязательства в ОДКБ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обязательств, которые взяла на себя Армения в связи с членством в ОДКБ никто не отменял. Страна должна продолжать осуществлять взносы в бюджет организации. Об этом заявили в МИД России.

Финансовые обязательства, взятые на себя Ереваном в соответствии с Уставом ОДКБ, никто не отменял, обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в армянском МИД заявляли, что власти страны не намерены вносить взнос в бюджет организации за 2024 год.

«Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации»

– пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отвечая на вопросы РИА Новости, в ведомстве указали на то, что это общемировая практика: так, взимания средств продолжаются вне зависимости какой либо стороны завершить членство в организации.

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