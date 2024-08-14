В ОДКБ оценили обстановку в Кавказском регионе

Запад старается нарастить свое влияние в Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, нагнетая напряженность и создавая очаги международного терроризма и экстремизма – такую оценку ситуации сегодня дал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

В республиках Северного Кавказа сохраняется сложная обстановка - Запад стремится нарастить там свое влияние, заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.

"Сложной остается обстановка в Кавказском регионе. Особую обеспокоенность вызывает высокий уровень противоречий, обусловленный в первую очередь неурегулированностью территориальных вопросов и стремлением Запада нарастить свое влияние в Закавказье"

- Сердюков

Аналогичная ситуация складывается и в республиках Центральной Азии – здесь также сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия и запрещенных веществ, а это – главная угроза стабильности в государствах - членах организации, добавил Андрей Сердюков.

Напомним, накануне представители спецслужб задержали в Ингушетии троих сторонников одной из запрещенных в России террористических организаций, которые планировали акции. Следствие уже установило, что злоумышленники планировали целый ряд диверсий – одна из них планировалась в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.