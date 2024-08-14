В ОДКБ оценили обстановку в Кавказском регионе

В республиках Северного Кавказа сохраняется сложная обстановка - Запад стремится нарастить там свое влияние, заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.
"Сложной остается обстановка в Кавказском регионе. Особую обеспокоенность вызывает высокий уровень противоречий, обусловленный в первую очередь неурегулированностью территориальных вопросов и стремлением Запада нарастить свое влияние в Закавказье"
- Сердюков
Аналогичная ситуация складывается и в республиках Центральной Азии – здесь также сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия и запрещенных веществ, а это – главная угроза стабильности в государствах - членах организации, добавил Андрей Сердюков.
Напомним, накануне представители спецслужб задержали в Ингушетии троих сторонников одной из запрещенных в России террористических организаций, которые планировали акции. Следствие уже установило, что злоумышленники планировали целый ряд диверсий – одна из них планировалась в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.