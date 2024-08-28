Учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясений примет Казахстан

Спасатели займутся в Казахстане отработкой действий по устранению последствий землетрясений. В учениях примут участие представители стран ОДКБ.

На этой неделе страны ОДКБ проведут в Казахстане учения по ликвидации последствий землетрясений. Об этом рассказали в МЧС страны.

Учения стартуют на полигоне в Алматинской области в эту среду.

"4-5 сентября 2024 года на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" МЧС Казахстана, расположенном в урочище "Тамгалы Тас" Алматинской области, будут проводиться специальные учения со спасательными подразделениями государств-членов ОДКБ Скала-2024"

– пресс-служба министерства

Цель учений – повысить эффективность взаимодействия спасателей стран ОДКБ во время чрезвычайных ситуаций.