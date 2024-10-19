Чего хотят армяне от мирного договора с Азербайджаном?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако в Армении к словам премьера относятся скептически. Расскажем, чего ждут армянские обыватели от мирного соглашения.

Мирный договор позволит армянам чувствовать себя в безопасности

Прежде всего, мира ждут в армяно-азербайджанском приграничье, которое оказывается более уязвимым в период эскалации. Армяне внимательно следят за процессами делимитации и демаркации рубежей, ведь очередная конфронтация перережет важные и порой единственные транспортные коммуникации. Кроме того, договор будет способствовать выводу военного контингента, который заменят пограничные службы.

Мирный договор позволит армянам осваивать новые маршруты

Наиболее ожидаемое следствие мира - открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном, что позволит доставлять посылки и грузы в Европу и страны Центральный Азии, минуя безальтернативные пока сухопутные маршруты через Иран и Грузию.

За пределами Армении проживает больше армян, чем в самой республике, а потому в стране широко распространена курьерская доставка в Россию, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и обратно. Если маршрут через Иран не вызывает у армянских дальнобойщиков проблем, то ожидание на грузинской таможне, а также строгость грузинских пограничников, становятся настоящим испытанием.

Доступ к логистическим маршрутам через территорию Турции позволит армянскому сегменту доставки осваивать маршруты в страны Южной и Восточной Европы, где также проживает много армян.

Мирный договор позволит армянам сформировать новую внешнюю политику

Сейчас Пашинян судорожно выстраивает новую концепцию безопасности, стараясь интегрировать Армению в западные институты. Однако общественность не воспринимает пространные заявления европейских и американских чиновников. Мирный договор даст возможность раз и навсегда урегулировать споры с соседями, чтобы сконцентрировать усилия на преодолении хронических проблем Армении, таких как коррупция и чрезмерная бюрократия.

Чего хотят армяне?

Большинство армян хочет видеть свою страну "кавказской Швейцарией", не участвующей ни в каких коалициях, ни в ОДКБ, ни в НАТО. Перспектива вхождения в состав ЕС и вовсе не воспринимается всерьез. Местный менталитет ревностно относится к правилам, указаниям и требованиям, которые навязываются мощными структурами.