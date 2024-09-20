Вестник Кавказа

Лавров обсудил на полях Генассамблеи ООН вопросы безопасности

встреча глав МИД стран-членов ОДКБ
© Фото: сайт МИД России
В Соединенных Штатах состоялись переговоры глав МИД стран-членов ОДКБ. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности.

Глава МИД России и представители других стран-членов ОДКБ обсудили вопросы безопасности. Об этом сказано на сайте российского МИД.

Встреча министров состоялась на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Центральными темами обсуждения стали международная и региональная безопасность.

"Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств - членов ОДКБ "на площадке" ООН по актуальным вопросам повестки дня Всемирной организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН"

– МИД РФ

Кроме того, участники встречи поговорили о подготовке очередной сессии СКБ ОДКБ, которую примет Астана в конце ноября.

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