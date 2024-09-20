Лавров обсудил на полях Генассамблеи ООН вопросы безопасности

В Соединенных Штатах состоялись переговоры глав МИД стран-членов ОДКБ. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности.
Глава МИД России и представители других стран-членов ОДКБ обсудили вопросы безопасности. Об этом сказано на сайте российского МИД.
Встреча министров состоялась на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Центральными темами обсуждения стали международная и региональная безопасность.
"Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств - членов ОДКБ "на площадке" ООН по актуальным вопросам повестки дня Всемирной организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН"
– МИД РФ
Кроме того, участники встречи поговорили о подготовке очередной сессии СКБ ОДКБ, которую примет Астана в конце ноября.