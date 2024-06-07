Вестник Кавказа

Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу слов армянского премьера, который накануне определенно анонсировал выход Армении из ОДКБ.

В Кремле высказались относительно озвученного накануне и сегодня достаточно решительного намерения Армении пойти на окончательный разрыв с ОДКБ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы продолжим работать с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию"

– представитель Кремля

Песков также выразил надежду, что этот процесс будет протекать при сохранении "партнерских, союзнических" отношений между Москвой и Ереваном, передает "Звезда".

Пресс-секретарь предположил, что армянская сторона заинтересована в сохранении отношений на таком уровне не меньше российской.

Напомним, в феврале Пашинян обвинил ОДКБ в том, что организация не выполняет своих обязательств перед Арменией. На этом основании премьер объявил о заморозке членства РА в Организации.

Сегодня же глава армянского правительства продолжил тему, заявив, что следующим логическим шагом станет окончательный выход из состава организации.

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