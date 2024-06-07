Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

В Кремле высказались относительно озвученного накануне и сегодня достаточно решительного намерения Армении пойти на окончательный разрыв с ОДКБ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы продолжим работать с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию"
– представитель Кремля
Песков также выразил надежду, что этот процесс будет протекать при сохранении "партнерских, союзнических" отношений между Москвой и Ереваном, передает "Звезда".
Пресс-секретарь предположил, что армянская сторона заинтересована в сохранении отношений на таком уровне не меньше российской.
Напомним, в феврале Пашинян обвинил ОДКБ в том, что организация не выполняет своих обязательств перед Арменией. На этом основании премьер объявил о заморозке членства РА в Организации.
Сегодня же глава армянского правительства продолжил тему, заявив, что следующим логическим шагом станет окончательный выход из состава организации.