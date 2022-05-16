Самолет из Тюмени не долетел до Еревана

В Тюмени после вылета воздушного судна в столицу Армении пилоты обнаружили проблему в работе технического оборудования – отказала система автопилотирования. Экипажем было принято решение о возвращении в тюменский аэропорт.

Утренний самолет из Тюмени начал штатно выполнять полет в Ереван, но ему пришлось вернуться в город вылета вследствие поломки системы автопилотирования, рассказала Уральская транспортная прокуратура (УТП) в своем официальном Telegram-канале.

"Экипаж воздушного судна Boeing-738 авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший с аэродрома Тюмень (Рощино) в 06:18 по местному времени по маршруту Тюмень-Ереван, после взлета доложил о технической неисправности (отказ автопилота) и принятом решении вернуться на аэродром вылета"

- Уральская транспортная прокуратура

Никто из экипажа или пассажиров в ходе инцидента не пострадал. Пилоты без проблем выполнили посадку.

Сейчас происшествие находится под контролем УТП.