Популярность Геленджика среди туристов выросла

За период январь-июнь более двух млн человек посетили Геленджик в качестве туристов. Это на 10% больше, чем в 2023 году за то же время. В следующие месяцы ожидается продолжение роста турпотока в город-курорт.

Туристический поток с января по июнь этого года в Геленджике увеличился на 10% в сравнении с таким же периодом 2023 года. Об этом рассказал мэр города Алексей Богодистов.

Он отметил, что более двух млн человек стали гостями Геленджика за полгода. Из них около 600 тыс отправились в город-курорт в июне. Отели, гостиницы и санатории в этом месяце были заполнены на 98%, что в 1,1 раза выше прошлогоднего показателя.

Богодистов поделился информацией о количестве бронирований в санаторно-курортных комплексах на июль.

"По данным служб размещения санаторно-курортного комплекса бронирование уже на июль составляет 84,1%, на август - 83,6%, сентябрь - 70,5%, октябрь - 54%"

- Алексей Богодистов

Геленджик – курорт федерального значения. Он знаменит живописными видами на бухты Черного моря, лечебными водами и разнообразием развлечений для всех возрастов.