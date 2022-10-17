Вестник Кавказа

Иран поможет Казахстану в вопросах мелиорации

Иран поможет Казахстану в вопросах мелиорации
© Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана
Компании из Ирана готовы помочь Казахстану в орошении плодородных земель, обеспечив казахстанских аграриев современными системами полива, а также автоматические установки капельного орошения.

Вопросам мелиорации и обмена опытом и технологиями для сокращения потерь воды при поливе посевных площадей была посвящена встреча министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова и Чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Казахстане Али Акбара Джоукара, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии"

- Нуржан Нуржигитов

Помощь не ограничится обменом опытом – иранские компании готовы поставлять в Казахстан современные системы полива, использующие для орошения полей подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения корней растений – все эти новинки уже позволили сельхозпредприятиям Ирана значительно сократить расходы воды на выращивание риса и нарастить его урожайность, передает Sputnik Казахстан.

Глава Минводресурсов Казахстана пригласил иранских бизнесменов в страну помочь казахстанским коллегам в строительстве и ремонте водной мелиорационной инфраструктуры.

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