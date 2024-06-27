Вестник Кавказа

Ропотребнадзор забраковал донскую воду

Ропотребнадзор забраковал донскую воду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор опубликовал годовой доклад, в котором отметил, что половина воды из кранов жителей Ростовской области не соответствует нормам гигиены, а горячая вода просто опасна для здоровья из-за болезнетворных бактерий в ее составе.

Половина проб воды, взятых в кранах жителей Ростовской области, не соответствует гигиеническим нормам, следует из годового доклада, опубликованного Роспотребнадзором.

Проверку качества не прошли более половины проб (50,92 %) донской воды, главная причина – в ее жесткости, помимо этого, вода из кранов дончан перенасыщена сульфатами, передает "АиФ-Ростов".

Еще хуже ситуация с горячей водой – в одной из проб, взятой в водопроводной системе горячего водоснабжения региона, специалисты организации обнаружили возбудителя легионеллеза, острого инфекционного заболевания, поражающего дыхательную систему и вызывающего пневмонию, говорится в докладе.

Неблагополучной по санитарно-химическим показателям оказалась вода в 37 субъектах России, отметили в Роспотребнадзоре.

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