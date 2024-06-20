Вода в Махачкале опасна для здоровья

Специалисты Роспотребнадзора после ряда проверок заявили о том, что не рекомендуют гостям и жителям Махачкалы употреблять воду из-под крана. Лучший выход – кипяченая или бутилированная вода.

В связи с отклонениями от микробиологических и санитарно-химических показателей в водопроводной воде Махачкалы, Роспотребнадзором по Республике Дагестан было вынесено предупреждение о возможных рисках и рекомендация начать употреблять бутилированную воду. Эти отклонения могут угрожать для здоровью.

«В поселках Красноармейское, Семендере, Загородном и в нескольких районах Махачкалы исследования проб воды показали отклонения от микробиологических и санитарно-химических показателей. <> До улучшения ситуации горожанам рекомендовано употреблять только кипяченую либо бутилированную воду»

– Роспотребнадзора по Республике Дагестан

Из-за наличия опасных микроорганизмов в воде растет риск инфекционных заболеваний. Поэтому для предотвращения возможных последствий, связанных с употреблением загрязненной воды, в ведомстве порекомендовали жителям Махачкалы перейти на бутилированную питьевую воду.