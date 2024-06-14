Отравление в Буйнакске 2024: власти разрешили пить воду из-под крана

Проблемы с качеством водопроводной воды в Буйнакске практически устранены, теперь ее можно пить, предварительно прокипятив, рассказали власти города в Дагестане.

Вода, поступающая по системе централизованного водоснабжения, вполне пригодна для питья в Буйнакске, сообщили в администрации города.

Согласно заключению Роспотребнадзора, водопроводная вода успешно прошла все проверки.

"Во взятых пробах, несоответствие по микробиологическим и вирусологическим показателям не выявлено"

– администрация Буйнакска

Впрочем, добавили в руководстве города, прежде чем пить воду из-под крана, ее нужно прокипятить, так как для обеззараживания она подвергалась гиперхлорированию.

Карантин в детсадах

Несмотря на решение "водяной" проблемы, карантин в детских садах, а также в лагерях при школах, остается в силе, несмотря на отмену режима повышенной готовности.

Он будет снят только когда работники пройдут обследование. Переболевшим детям для возвращения в садик или в лагерь понадобится справка о том, что они полностью здоровы.