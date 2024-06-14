Отравление в Буйнакске 2024: власти разрешили пить воду из-под крана

Вода, поступающая по системе централизованного водоснабжения, вполне пригодна для питья в Буйнакске, сообщили в администрации города.
Согласно заключению Роспотребнадзора, водопроводная вода успешно прошла все проверки.
"Во взятых пробах, несоответствие по микробиологическим и вирусологическим показателям не выявлено"
– администрация Буйнакска
Впрочем, добавили в руководстве города, прежде чем пить воду из-под крана, ее нужно прокипятить, так как для обеззараживания она подвергалась гиперхлорированию.
Карантин в детсадах
Несмотря на решение "водяной" проблемы, карантин в детских садах, а также в лагерях при школах, остается в силе, несмотря на отмену режима повышенной готовности.
Он будет снят только когда работники пройдут обследование. Переболевшим детям для возвращения в садик или в лагерь понадобится справка о том, что они полностью здоровы.