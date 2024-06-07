Жителей Буйнакска начали экстренно прививать от гепатита А

После массового отравления водой в Буйнакске местное население начали прививать от гепатита А. В больницах были подготовлены резервные койки для возможного увеличения числа госпитализаций в связи с отравлением.

После массового отравления водой в Буйнакске начали вакцинировать местных жителей от гепатита А. Отметим, что после инцидента леченее в медучреждениях продолжают 60 человек. Также развернуты дополнительные койки, так как врачи не исключают поступления новых пострадавших.

«Тяжелых случаев не зарегистрировано. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении администрации главы Дагестана»

– медслужбы региона

Отравление воды в Буйнакске вызвало серьезную тревогу среди жителей и властей региона. Питьевая вода, ставшая причиной массового отравления, стала источником опасности для здоровья всех, кто ее употреблял. В такой ситуации вакцинация населения становится важным инструментом для предотвращения заболеваний, передающихся через загрязненную воду, в частности гепатита А.

Гепатит А – острое вирусное заболевание, передающееся через загрязненную воду и пищу.