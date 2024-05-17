Ильхам Алиев поздравил народ Беларуси с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня независимости, отмечаемому в стране сегодня, 3 июля.

Народ Беларуси сегодня отмечает День независимости – всенародный праздник посвящен освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. Со знаменательной датой главу республики и ее жителей поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Беларуси – благополучия и процветания.

Глава Азербайджана в своем послании также выразил уверенность в том, что совместные усилия двух стран и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью на благо дружественных народов.