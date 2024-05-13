Вестник Кавказа

Лукашенко: Азербайджан – лидер Кавказа

Лукашенко: Азербайджан – лидер Кавказа
© Фото: сайт АзерТадж
Александр Лукашенко заявил, что на Кавказе появился лидер в лице Азербайджана. Он отметил, что Беларусь хочет построить на освобожденных землях агрогородок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Азербайджан мощным, нормальным лидером, который несет ответственность за весь Кавказ.

Он отметил, что между народами Азербайджана и Беларуси есть глубокое уважение. Глава государства добавил, что Минск хочет возвести на освобожденных территориях агрогородок и всю инфраструктуру.

Лукашенко добавил, что у Минска и Баку есть дорожная карта, по которой стороны двигаются. Он заявил, что главы государств договорились об актуализации дорожной карты.

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