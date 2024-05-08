Ильхам Алиев: Азербайджан и Беларусь – надежные друзья

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан дорожит партнерством с Беларусью. Сегодня в Баку с официальным визитом находится Александр Лукашенко.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал о сотрудничестве Баку и Минска.
Глава государства отметил, что Азербайджан дорожит доверительным и креативным партнерством, основанным на уважении, дружбе и сотрудничестве.
Президент подчеркнул, что белорусско-азербайджанские отношения проверены временем. Ильхам Алиев добавил, что Баку и Минск – надежные друзья.
Напомним, Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Баку. Он провел переговоры с азербайджанским президентом в узком и расширенном форматах.