Встреча президентов Азербайджана и Беларуси стартовала в Баку. Александр Лукашенко прилетел в азербайджанскую столицу накануне вечером.

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко проводят переговоры в Баку.

Сначала встреча проводится в формате "один на один".

Затем к главам государств присоединятся делегации, так что далее переговоры будут проходить в расширенном составе.

Ранее сообщалось, что в Баку прошла официальная церемония встречи Лукашенко. Белорусского лидера встретил азербайджанский президент. На церемонии прозвучали гимны обеих стран. Затем азербайджанскую делегацию представили президенту Беларуси, а белорусскую – Ильхаму Алиеву.