Лукашенко едет в Баку

В ходе поездки лидер Беларуси пообщается с главой азербайджанского государства. Стороны обсудят последние события в регионе и в мире.

В среду, 15 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко приедет в Баку. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте белорусского лидера.

В ходе поездки в Азербайджан лидер РБ проведет встречу с местным коллегой.

"Глава государства проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча двух лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций"

– пресс-служба белорусского лидера

На переговорах будет обсуждаться ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках.

"Президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства"

– администрация президента РБ

Ожидается, что по итогам встречи главы государств подпишут пакет двусторонних документов.