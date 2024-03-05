Россияне смогут совершать платежи по QR-кодам за границей - Сбер

Клиенты Сбербанка получат возможность оплачивать услуги и покупки за границей с помощью QR-кода. Сейчас такая услуга действует для россиян в Турции.

Сбер обсуждает с иностранными банками возможность запуска оплаты по QR-кодам для российских туристов, рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сегодня платить по QR-коду россияне могут в Турции - сервис доступен в некоторых отелях, магазинах, ресторанах.

"Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки"

– Царев

Данное решение позволит отчасти решить сложности, с которыми граждане РФ сталкиваются при попытках оплаты за границей, отметил он в беседе с газетой "Известия".