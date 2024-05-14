Вестник Кавказа

Энергетики КЧР накопили долг в миллиарды рублей

Энергетики КЧР накопили долг в миллиарды рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-черкесское АО "Распределительная сетевая компания" задолжало ресурсоснабжающей компании "Россети Северный Кавказ" уже более 2,2 миллиардов рублей, и долг продолжает расти.

Долг карачаево-черкесских энергетиков АО "Распределительная сетевая компания" перед ПАО "Россети Северный Кавказ" продолжает расти и уже превысил 2,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе энергоснабжающей компании.

"Задолженность АО "Распределительная сетевая компания" (КЧР) перед ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2 июля 2024 года составляет свыше 2,2 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей - задолженность, подтвержденная судебными актами, вступившими в законную силу. Более 1,2 млрд рублей - это основной долг по договору за период с февраля 2021 года по февраль 2023 года и октябрь-ноябрь 2023 года"

- "Россети Северный Кавказ"

Только с марта минувшего 2023 года по март нынешнего 2024 года с небольшими перерывами долг вырос на 677,3 млн рублей, его рассматривает суд: это основной долг в 520 млн рублей и неустойка, , - уточнили в энергокомпании, передает ТАСС.

Есть у ПАО "Россети Северный Кавказ" претензии и по задолженности за апрель-май 2024 года – по сравнению с общим долгом они небольшие – "всего лишь" более 110 млн рублей. 

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