Дагестан потратит 1,5 млрд рублей на подготовку электросетей к зиме

Власти Дагестана намерены вложить порядка 1,5 млрд рублей в ремонт комплекса электроснабжения. Планируется обновить часть оборудования, что поможет избежать отключения электроэнергии.

В Дагестане готовятся к зимнему периоду. Сообщается, что на обновление системы электроснабжения будет выделено около 1,5 млрд рублей. Информацию об этом озвучил глава компании "Россетти Северный Кавказ" Роман Левченко.

По его данным, планируется заменить трансформаторы на нескольких подстанциях, капитально отремонтировать распределительные установки и более четырех десятков ЛЭП.

Уточняется, что в прошлом году на подобные работы было потрачено1,7 млрд рублей, за счет чего удалось снизить количество случаев отключения электроэнергии.

Как сообщил Левченко, компания разработала программу, по которой в ближайшие два года будет осуществляться ремонт электросетей.

Планируется, что на это будут выделены почти 12 млрд рублей.