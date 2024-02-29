Дагестанские юноши завоевали звания европейских чемпионов по боксу

На европейском первенстве по боксу среди юношей до 16 лет взяли почетное первое место братья Ислам и Иман Магомедовы, одолев на ринге соперников из иностранных государств.

Подросткам из Дагестана, Исламу и Иману Магомедову, вручили золотые медали на европейском первенстве по боксу среди юношей до 16 лет. Об этом рассказали в Минспорта РД.

Исламу на пути к званию чемпиона (до 50 кг) понадобилось победить в поединках против бойцов из Азербайджана, Ирландии, Армении и Румынии.

Иман, как и Ислам, выходил на схватку с четырьмя соперниками из разных стран и взял золото в весе до 52 кг.

Чемпионат Европы по боксу состоялся в Сараево (Босния и Герцеговина). В нем приняли участие больше 30 стран и 350 участников.