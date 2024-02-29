Вестник Кавказа

Дагестанские юноши завоевали звания европейских чемпионов по боксу

Дагестанские юноши завоевали звания европейских чемпионов по боксу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На европейском первенстве по боксу среди юношей до 16 лет взяли почетное первое место братья Ислам и Иман Магомедовы, одолев на ринге соперников из иностранных государств.

Подросткам из Дагестана, Исламу и Иману Магомедову, вручили золотые медали на европейском первенстве по боксу среди юношей до 16 лет. Об этом рассказали в Минспорта РД.

Исламу на пути к званию чемпиона (до 50 кг) понадобилось победить в поединках против бойцов из Азербайджана, Ирландии, Армении и Румынии.

Иман, как и Ислам, выходил на схватку с четырьмя соперниками из разных стран и взял золото в весе до 52 кг.

Чемпионат Европы по боксу состоялся в Сараево (Босния и Герцеговина). В нем приняли участие больше 30 стран и 350 участников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1990 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Меликов назвал главную угрозу Дагестану

Меликов назвал главную угрозу Дагестану

Число погибших от рук боевиков в Дагестане возросло

Число погибших от рук боевиков в Дагестане возросло

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?

Сколько дагестанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году?

Террористы готовили атаку на шиитскую мечеть в Дагестане

Террористы готовили атаку на шиитскую мечеть в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы