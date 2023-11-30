Вестник Кавказа

Российский боксер стал заслуженным мастером спорта

Российский боксер стал заслуженным мастером спорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шарабутдин Атаев получил удостоверение заслуженного мастера спорта России. Звания он удостоен за выступление на чемпионате мира в Узбекистане.

Российский боксер Шарабутдин Атаев признан заслуженным мастером спорта. Ему вручили удостоверение и соответствующий знак в офисе Федерации бокса РФ.

Отмечается, что звание Атаев получил за успехи на мировом первенстве в 2023 году в Узбекистане, где он стал первым в весе до 86 кг.

Стоит добавить, что в этом году спортсмен стал чемпионов мира среди профессионалов по версии Международной боксерской ассоциации.

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