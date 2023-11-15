Вестник Кавказа

Спортсменом года в России признан боксер Гаджимагомедов

Боксер Муслим Гаджимагомедов
© Фото: официальный сайт ЦСКА
Боксера Гаджимомедова признали спортсменом года в России. Он является обладателем серебряной медали Олимпиады-2020

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов признан лучшим спортсменом этого года на национальной премии в номинации "Гордость России".

Церемония вручения прошла сегодня в Кремле.

В пятницу, 1 декабря, встретиться с Муслимом смогут любители спорта в Махачкале. Она пройдет в отеле Марва.

Напомним, Гаджимагомедову 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратным чемпионом мира.

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