Спортсменом года в России признан боксер Гаджимагомедов

Боксера Гаджимомедова признали спортсменом года в России. Он является обладателем серебряной медали Олимпиады-2020
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов признан лучшим спортсменом этого года на национальной премии в номинации "Гордость России".
Церемония вручения прошла сегодня в Кремле.
В пятницу, 1 декабря, встретиться с Муслимом смогут любители спорта в Махачкале. Она пройдет в отеле Марва.
Напомним, Гаджимагомедову 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратным чемпионом мира.
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