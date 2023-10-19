Российская сборная стала лучшей на ЧЕ по боксу в черногорской Будве

Спортсмены российской сборной по боксу признаны лучшими на чемпионате Европы, который завершился в черногорской Будве.

Сборная России по боксу на чемпионате Европы среди спортсменов от 19 до 22 лет, который прошел в Черногории, стала первой в общекомандном зачете – ее мужская часть завоевала 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медали, а женская - 4 золотых и 4 серебряных награды.

Среди мужчин отличились дагестанские боксеры - Чеэрав Ашалаев стал лучшим в весовой категории до 75 кг, а его коллега по команде Рамазан Дадаев оказался сильнейшим в весовой категории до 92 кг, передает "АиФ-Дагестан".

Еще один дагестанский боксер Хасмагомед Джаватханов занял второе место в весе до 86 кг, сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана.